الأرجنتين تواجه تفشياً قياسياً لحمى الضنك

يتجه تفشٍ ضخم لحمى الضنك في الأرجنتين إلى تحطيم أرقام قياسية سابقة، مما يفاقم المخاوف الأوسع في أنحاء أميركا الجنوبية التي أدى الطقس الأعلى حرارة ورطوبة فيها إلى تزايد حالات الإصابة.

وحمى الضنك مرض ينتقل عن طريق البعوض.

وسُجلت أكثر من 120 ألف إصابة حتى الآن في الأرجنتين في موسم 2023-2024 مع تسجيل النسبة الأكبر منها خلال الشهرين الماضيين. ويجعل ذلك الموسم الحالي يتجاوز بكثير الموسم السابق الذي كان أسوأ المواسم المسجلة بالفعل.

وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن الأرجنتين شهدت 79 حالة وفاة في هذا الموسم حتى الآن.

وتكافح الجارة البرازيل أيضاً وسط تزايد حالات الإصابة مع تفشي حمى الضنك في مناطق لم تُرصد فيها إصابات من قبل.

وتحدث معظم حالات الإصابة عادة خلال الشهور الأخيرة من الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، أي من فبراير إلى مايو حينما يكون الطقس في الأغلب حاراً ورطباً. لكن في هذا العام رُصدت أعداد إصابة أكبر في وقت مبكر من الموسم.