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مجلس النواب الأميركي يقر موازنة 2024 قبل ساعات من الإغلاق

رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون
22 مارس 2024 20:19

أقر مجلس النواب الأميركي، اليوم الجمعة، موازنة الحكومة الاتحادية المتعلقة بحزمة قيمتها 1,2 تريليون دولار أميركي، يفترض أن تمول الإدارة الأميركية حتى نهاية سبتمبر.
جاءت الموافقة قبل ساعات قليلة من خطر إغلاق حكومي، وقبل تصويت في مجلس الشيوخ غير مضمون النتائج.لكن هذا القرار أثار غضب المحافظين الذي يهددون رداً على ذلك بإقالة رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون.
ولم يتمكن الكونغرس، حتى الآن، إلا من تمرير سلسلة من المشاريع المصغرة لتمديد الميزانية الاتحادية لبضعة أيام أو بضعة أشهر على الأكثر.
وبمجرد أن توشك إحدى هذه الميزانيات المصغرة على الانتهاء، كما هو مقرر بالنسبة لإحداها اليوم الجمعة، يلوح الخطر بأن تتوقف الإدارة الفدرالية جزئياً.

 

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مجلس النواب الأميركي
ميزانية
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