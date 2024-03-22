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قراصنة إنترنت يهاجمون أحزاباً سياسية في ألمانيا

قرصان إلكتروني
22 مارس 2024 23:40

حذَّرت وكالة ألمانية لمكافحة القرصنة الإلكترونية وباحثون أمنيون من أن مخترقين متمرسين استهدفوا الشهر الماضي  أحزاباً سياسية ألمانية عدة بهدف التسلل إلى شبكاتها وسرقة بياناتها.
وفي تقرير نُشر اليوم الجمعة، قالت وحدة (مانديانت) التابعة لشركة «ألفابت»، مالكة موقع «جوجل»، إنها رصدت محاولة للاختراق الإلكتروني لخداع «شخصيات سياسية ألمانية مهمة» لحملها على فتح رسالة بريد إلكتروني في شكل دعوة لحضور حفل عشاء في الأول من مارس يستضيفه الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب سياسي ينتمي إلى يمين الوسط في ألمانيا.
وأصدرت الوكالة الألمانية لمكافحة الاختراق الإلكتروني تحذيراً بخصوص الواقعة نفسها، قائلة إن المخترقين كانوا يستهدفون الأحزاب السياسية الألمانية في محاولة لضمان الوصول إلى شبكاتها على المدى الطويل والتسلل إلى بياناتها.
وقال الاتحاد الديمقراطي المسيحي، في بيان، إنه تعرض منذ فترة طويلة لهجمات إلكترونية.
وأضاف البيان «في هذه الحالة أيضاً، تلقينا معلومات سريعة للغاية عن الهجوم... لم يكن هناك عشاء رسمي للاتحاد الديمقراطي المسيحي في الأول من مارس، كان الحدث زائفاً».
ولم يقدم التحذير مزيداً من التفاصيل عن الجهة التي قد تكون مسؤولة عن الهجمات، ولم يقدم هو ولا وحدة (مانديانت) تفاصيل عن الأشخاص المستهدفين على وجه التحديد. 

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