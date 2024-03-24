الإثنين 25 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سلطة النقد الفلسطينية: أزمة غير مسبوقة بوفرة السيولة النقدية في القطاع

سلطة النقد الفلسطينية: أزمة غير مسبوقة بوفرة السيولة النقدية في القطاع
25 مارس 2024 03:21

رام الله (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس

قالت سلطة النقد الفلسطينية أمس، إن عدداً من فروع المصارف ومقراتها تعرض للتدمير نتيجة الحرب المستمرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.  وأشارت سلطة النقد في بيان إلى تعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام بعمليات السحب والإيداع في القطاع كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني. وقال البيان إن ذلك نجم عنه أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي سكان قطاع غزة وفي الأسواق، وتفاقمت الأزمة مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي من الخدمة. 
وأضاف البيان أن «سلطة النقد تتابع شكاوى السكان من قطاع غزة، حول عمليات ابتزاز يقوم بها أشخاص وتجار وبعض أصحاب محلات الصرافة غير المرخصة، باستخدام أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات المالية على التطبيقات البنكية». 
وأضاف أن «هؤلاء يستغلون حاجة السكان إلى الكاش مع استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15% على أي مبلغ يتم سحبه من حساب المواطن بوساطة البطاقات البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي نقداً».

فلسطين
إسرائيل
غزة
آخر الأخبار
مساعدات الإمارات ساهمت في تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات ومصر تسقطان 24 طناً من المساعدات شمال غزة
اليوم 03:23
وفد الشعبة البرلمانية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الـ37 لمنتدى النساء البرلمانيات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد أهمية دور النساء في بناء السلام
اليوم 03:23
عائلة فلسطينية تتناول طعام الإفطار على أنقاض منزلهم المدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر لـ«الاتحاد»: الوضع في غزة «مفجع» والناس يعانون فقدان الأمل وأصابهم اليأس
اليوم 03:23
أعضاء وزارة الطوارئ الروسية يواصلون إزالة الأنقاض بحثاً عن ناجين (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا.. حداد وطني والتفاف شعبي وتعهد بمحاسبة المتورطين
اليوم 03:23
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
توافق مصري - أممي على «حل الدولتين» لاستقرار المنطقة
اليوم 03:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©