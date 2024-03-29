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مصر: هزة أرضية قوية على بعد 855 كم شمال مرسى مطروح

مصر: هزة أرضية قوية على بعد 855 كم شمال مرسى مطروح
29 مارس 2024 14:05

سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل صباح اليوم هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر على بعد 855 كيلومتراً شمال مرسى مطروح وتقع جنوب اليونان.

وأعلن القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه رابح، إن المحطات التابعة للمعهد سجلت الهزة الساعة الـ9 و12 دقيقة و47 ثانية صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وقال رابح في بيان " ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم تحدث خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وأشار إلى بيانات الهزة حيث وقعت على خط عرض 37.40 درجة شمالاً وخط طول 21.50 درجة شرقاً وعلى عمق 25 كم.

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