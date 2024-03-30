كندا تدرب قوات لتنفيذ مهمة أمنية في هايتي

قالت وزارة الدفاع الكندية، السبت، إنها أرسلت نحو 70 جنديا إلى جامايكا لتدريب قوات من دول الكاريبي من المقرر أن تشارك في مهمة أمنية أذنت بها الأمم المتحدة في هايتي.

وأعلنت كينيا، العام الماضي، أنها ستقود هذه القوة التي تهدف إلى مساعدة الشرطة في محاربة عصابات قوية في هايتي، حيث أدى تصاعد العنف إلى كارثة إنسانية. وتعثرت هذه المبادرة نتيجة طعون أمام محاكم كينية منذ ذلك الحين، مما أدى فعليا إلى تعليق المهمة.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن القوات الكندية، القادمة من إقليم كيبيك الذي تقطنه غالبية ناطقة بالفرنسية، ستوفر التدريب على المهارات الأساسية لحفظ السلام والإسعافات الأولية لضحايا الأعمال القتالية. والفرنسية إحدى اللغتين الرسميتين في هايتي.

ومن المقرر أن تتمركز القوات في جامايكا لفترة مبدئية تبلغ شهرا، وستدرب نحو 330 جنديا من جامايكا وبليز وجزر الباهاما.

وقالت كندا، الشهر الماضي، إنها ستمنح 80.5 مليون دولار كندي لدعم نشر المهمة التي تقودها كينيا.