"مركز الفلك" يكشف عن موعد عيد الفطر فلكيا

كشف مركز الفلك الدولي في أبوظبي، موعد عيد الفطر المبارك لهذا العام 1445 هجري، من الناحية الفلكية.

وقال المركز، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الاثنين 08 إبريل، فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس. وبالتالي، ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها".

وأضاف المركز "أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 09 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم ومن جنوب أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين. وعليه، من المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر السعيد فيها أيضا".

وأكد مركز الفلك الدولي أنه "لا يستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 إبريل عيد الفطر فيها".

كانت بعض الدول، ومنها الإمارات والسعودية وقطر ومصر وغيرها، بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس 2024م. وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الاثنين 08 إبريل.

في حين، بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس، ومنها عُمان والأردن وليبيا والمغرب وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان. وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الثلاثاء 09 إبريل، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.