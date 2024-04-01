أفغانستان.. مقتل 9 أطفال بانفجار لغم

كابول (وكالات)

قتل تسعة أطفال في جنوب شرق أفغانستان في انفجار لغم من مخلفات الحرب في ثمانينيات القرن الماضي على ما أعلن مسؤول في ولاية غزني أمس. وقال حميد الله نصار، مدير دائرة الاتصال والثقافة في هذه الولاية «قتل تسعة أطفال الأحد، في انفجار لغم». وأوضحت شرطة غزني في بيان أن الأطفال هم خمس فتيات وأربعة فتيان تتراوح أعمارهم بين أربع وعشر سنوات، وقتلوا في إقليم غيرو.

وأمس الأول أيضاً، قتل طفل آخر في ولاية هرات في انفجار ذخيرة أسفرت أيضاً عن إصابة خمسة أشخاص بجروح، حسبما أفادت الشرطة عبر منصة «إكس».

وكثيراً ما تشهد أفغانستان حوادث ناجمة عن عبوات ناسفة بسبب النزاعات المتواصلة منذ أربعين سنة على أراضيها، إلا أن الألغام والذخائر غير المنفجرة لا تزال تحصد الموت ولا سيما في صفوف الأطفال.