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السيسي يؤدي اليمين لولاية جديدة في مصر اليوم

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية)
2 ابريل 2024 02:44

القاهرة (وكالات) 

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يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اليمين الدستورية ليبدأ غداً ولاية جديدة في مصر مدّتها ستة أعوام.
وأورد موقع صحيفة «الأهرام» الحكومية أن السيسي «يؤدي اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية جديدة أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية»، في شرق القاهرة. وأضافت الصحيفة المصرية أنه من المقرر أن يلقي السيسي «خطاباً موجهاً للشعب المصري»، بعد أداء اليمين الدستورية.
في 18 ديسمبر أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نيل السيسي 89.6% من الأصوات في السباق الرئاسي الذي خاضه مع ثلاثة مرشحين.

مصر
عبدالفتاح السيسي
اليمين الدستورية
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