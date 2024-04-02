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بغداد تلقي القبض على شبكة دولية لتهريب المخدرات

بغداد تلقي القبض على شبكة دولية لتهريب المخدرات
2 ابريل 2024 21:06

أعلنت بغداد، اليوم، القبض على شبكة دولية تستخدم الأراضي العراقية كممر لتهريب المخدرات إلى دول جوار العراق. وذكرت خلية الإعلام الأمني في رئاسة الوزراء العراقية، أن جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن من اعتقال مجموعة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات أجنبية ويرتبطون بشبكة دولية لتهريب المخدرات ويستخدمون الأراضي العراقية كممر لإيصال المواد المخدرة إلى دول الجوار. وأضاف بيان الخلية الأمنية، أن العملية تمت بناءً على جهد استخباري نوعي أسفر عن كشف هويات أعضاء الشبكة الذين يعملون بغطاء شركة لنقل البضائع من وإلى العراق، وبعد استلامهم شحنة كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة التي تم إخفاؤها بواسطة مواد أولية تمهيداً لنقلها إلى إحدى دول الجوار. وأوضح البيان، أنه تم اعتقال عناصر الشبكة بالجرم المشهود وضبط المواد المخدرة التي بحوزتهم وتسليمهم أصولياً إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

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