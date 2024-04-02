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«منظمة الهجرة»: فرار الآلاف من العاصمة الهايتية الشهر الماضي

«منظمة الهجرة»: فرار الآلاف من العاصمة الهايتية الشهر الماضي
3 ابريل 2024 02:08

جنيف (وكالات) 

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس، أن أكثر من 53 ألف شخص فروا من بور أو برنس خلال الفترة من 8 إلى 27 مارس، هرباً من عنف المجموعات المسلحة الذي تشهده العاصمة الهايتية. 
أشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنه «بالإضافة إلى التسبب في النزوح داخل منطقة بور أو برنس، فقد دفعت الهجمات وانعدام الأمن السائد المزيد من الأشخاص إلى مغادرة العاصمة بحثاً عن ملجأ في المقاطعات معرضين حياتهم للخطر عبر سلوك طرق تسيطر عليها المجموعات المسلحة». وأطلقت عملية لجمع البيانات من أجل فهم أفضل لهذه الظاهرة وتخصيص الموارد اللازمة للاحتياجات الأكثر إلحاحاً. وغادر ثمانية من كل 10 أشخاص بسبب عنف المجموعات المسلحة، ويقول حوالى 6 من كل 10 إنهم سيبقون في هذه المنطقة طالما تطلب الأمر.

منظمة الهجرة الدولية
هايتي
أعمال عنف
الهجرة
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