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بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

أرشيفية
3 ابريل 2024 02:07

سيؤول (وكالات) 

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أطلقت كوريا الشمالية، أمس، صاروخاً باليستياً متوسط المدى باتّجاه بحر اليابان الذي يسمّى أيضاً بحر الشرق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في أحدث تجربة ضمن سلسلة من الاختبارات التي أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.
وبعد ساعات من ذلك، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان مناورة جوية مشتركة. 
وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إنّه رصد ما يُعتقد أنّه صاروخ باليستي متوسط المدى أُطلق من منطقة بيونغ يانغ باتجاه بحر الشرق في إشارة إلى المسطح المائي المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، مضيفاً «لقد عزّزنا المراقبة، وتبادلنا المعلومات ذات الصلة من كثب مع الولايات المتحدة واليابان».
وهذه ثالث تجربة تجريها بيونغ يانغ على صاروخ باليستي منذ مطلع العام بعد اختبارها في مارس صاروخاً يعمل بالوقود الصلب أشرف على إطلاقه كيم شخصياً، وإطلاقها في يناير صاروخاً مزوّداً برأس حربي فرط صوتي يتمتّع بالقدرة على المناورة.

كوريا الشمالية
بحر اليابان
صاروخ باليستي
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة
اليابان
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