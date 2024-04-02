الرئيس السنغالي يتعهد بالتماسك الوطني والسير ببلاده على طريق الديمقراطية

الرباط (وكالات)

تعهد الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، أمس، بالحفاظ على السلام والتماسك الوطني والسير ببلاده على طريق الديمقراطية والعدالة. جاء ذلك في كلمة ألقاها فاي عقب أداء اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس الدستوري.

وأشاد فاي في كلمته بتضحيات الشعب السنغالي من أجل الدفاع عن قيم الجمهورية والسلام وفق ما نقلته وكالة الأنباء السنغالية.

ووعد فاي بأن يضع في اعتباره دائماً التضحيات الجسيمة للشعب السنغالي، لا سيما «الآباء المؤسسين» الذين كان لهم الفضل في إرساء الأسس الصلبة للديمقراطية السنغالية وسيادة القانون، لافتاً إلى «أننا مدينون لهم بقيم الحرية والعدالة والتقدم».