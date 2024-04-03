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كوريا الشمالية تختبر صاروخاً باليستياً جديداً متوسط المدى

كوريا الشمالية تختبر صاروخاً باليستياً جديداً متوسط المدى
3 ابريل 2024 10:35

قالت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط المدى مزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت، مضيفة أن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد أصبحت الآن تعمل بالوقود الصلب والقدرة النووية.

وقاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون عملية توجيه اختبار الصاروخ "هواسونج 16-" يوم الثلاثاء، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الجيش الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء إنه رصد إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من منطقة بيونج يانج، موضحة أن الصاروخ حلق على بعد حوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في بحر الشرق. وهذا هو ثالث اختبار لصاروخ باليستي تجريها كوريا الشمالية هذا العام.

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المصدر: وكالات
صاروخ باليستي
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