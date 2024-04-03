الممثل الأعلى الأوروبي ومفوض إدارة الأزمات يؤكدان ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني

قال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية، في بيان مشترك مع مفوض إدارة الأزمات يانيش لينارتيش، إن قيام القوات الإسرائيلية بقتل سبعة من أعضاء فريق إنساني بينما كانوا في طريقهم لتوصيل الأغذية إلى أكثر الفئات ضعفا في غزة، أمر مروع.

وحث المسؤولان الأوروبيان، على التنفيذ السريع للالتزام المعلن من جانب السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق شامل وضمان مساءلة المسؤولين، وذكّرا بالالتزام الإسرائيلي بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية العاملين في المجال الإنساني في جميع الأوقات، مشيرين إلى أن عددا كبيرا من العاملين في المجال الإنساني فقدوا أرواحهم منذ بداية الحرب في غزة.

وأشاد الاتحاد الأوروبي بالعمل القيم الذي تقوم به الأمم المتحدة وجميع الجهات الفاعلة الإنسانية لتقديم المساعدات المنقذة للحياة في ظروف قاسية للغاية في غزة، وحث إسرائيل على الوفاء بالتزامها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المحتاجين.

وأشار البيان إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2728 طالب بوقف فوري لإطلاق النار يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، كما أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة ملزمة للطرفين، وأن الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذها الكامل والفوري والفعال.