قبرص تدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف تدفق المهاجرين

دعت قبرص اليوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء قوي لوقف تدفق الأعداد المتزايدة مؤخراً من اللاجئين الوافدين إليها عن طريق البحر، قائلة إن قدرة الجزيرة على استقبال اللاجئين وصلت إلى نقطة الانهيار. وذكرت قناة «فرنسا 24» التي أوردت النبأ اليوم ، أنه تم تسجيل وصول أكثر من 600 شخص إلى قبرص على مدى الأيام الأربعة المنقضية في قوارب صغيرة. وأفاد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس أمام اجتماع لمجلس الوزراء «هناك أزمة خطيرة بسبب عمليات الوصول شبه اليومية تلك». ويذكر أنه وصل نحو 2004 لاجئين إلى قبرص عن طريق البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة مع 78 فقط في الفترة نفسها من عام 2023، وفقاً لبيانات رسمية.