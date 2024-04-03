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«أمازون» تشطب مئات الوظائف في قطاع الحوسبة السحابية

«أمازون» تشطب مئات الوظائف في قطاع الحوسبة السحابية
3 ابريل 2024 23:36

 قررت شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة «أمازون دوت كوم» شطب مئات الوظائف في قطاع الحوسبة السحابية، وتشمل العاملين في المبيعات والتسويق، وفريق تطوير التقنيات المستخدمة في المتاجر الحقيقية.
 وقال متحدث باسم قطاع الحوسبة السحابية «أمازون ويب سيرفيسز» في بيان «حددنا مجالات قليلة مستهدفة في المؤسسة، نحتاج إلى تبسيط هيكلها لكي نواصل تركيز جهودنا على مجالاتنا الاستراتيجية التي نعتقد أننا سنحقق فيها أقصى تأثير»، مضيفاً أن الشركة ستحاول إيجاد وظائف جديدة للمتضررين من خطة شطب الوظائف.
 وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تباطؤ وتيرة نمو مبيعات أمازون ويب سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) أكبر شركة لخدمات الحوسبة السحابية وتأجير مساحات تخزين البيانات إلى مستوى قياسي خلال العام الحالي بسبب تخفيضات الإنفاق في الشركات العميلة وتأجيل مشروعات تحديث التكنولوجيا. 
تأتي موجات تسريح العمال الأخيرة بعد حوالي عام من تنفيذ أيه.دبليو.إس أكبر جولة لشطب الوظائف على الإطلاق في إطار خطة لخفض النفقات شهدت الاستغناء عن حوالي 27 ألف وظيفة في مجموعة أمازون بعد موجة التوظيف القوية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد التي شهدت ازدهاراً استثنائياً لشركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. 

المصدر: د ب أ
أمازون
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