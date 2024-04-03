ألمانيا: إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية



تم إبطال مفعول قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية كان قد عُثِر عليها بالقرب من مركز بث محطة «آر تي إل» التلفزيونية في مدينة كولونيا الألمانية، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة الواقعة بغرب ألمانيا.

وأوضحت سلطات المدينة بعد ظهر اليوم أن إبطال مفعول القنبلة كان «عملية مجهدة وغير اعتيادية». وقالت إنه تم وضع القنبلة البالغ وزنها عشرة أطنان، التي عُثِر عليها أثناء أعمال تجريف في نهر الراين، بواسطة حفارة ذات مجرف على منصة عائمة، وهناك قامت خدمة التخلص من الذخائر المتفجرة بإبطال مفعولها.

وبسبب إبطال مفعول القنبلة، تم إخلاء مبنى مركز بث محطة «آر تي إل»، كما حدث مع المباني الأخرى الواقعة بالقرب من مكان العثور على القنبلة، الأمر الذي أدى إلى تأخيرات ملحوظة في برنامج القناة الخاصة، فعلى سبيل المثال تعذر نقل برنامج جورنال الظهيرة من الاستوديو واضطرت القناة إلى بثه من الهواء الطلق في منتزه الراين بالقرب من مركز القناة. يذكر أن منطقة الإخلاء وهي دائرة بنصف قطر يبلغ 500 متر ضمت إلى جانب مبنى قناة «آر تي إل» شركات أخرى مثل مجموعة التأمين «إتش دي آي» ومقر الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. بينما كان تأثير الحادثة على سكان المنطقة يكاد لا يُذْكَر. وذكرت سلطات المدينة أنه تعين إيقاف حركة السفن وحركة القطارات أيضاً أثناء عملية الإخلاء.