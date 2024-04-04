الجمعة 5 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يدلي بتعليقات حول الهجوم على قاعة في موسكو

رجال إنقاذ يعملون داخل قاعة مدينة كروكوس بعد هجوم مسلح خارج موسكو (أ ف ب)
4 ابريل 2024 16:26

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بتصريحات جديدة حول الهجوم الأخير الذي استهدف قاعة للحفلات في ضواحي العاصمة موسكو.
وقال بوتين إن بلاده لن تصبح هدفا للأصوليين المتطرفين.
جاء تصريح بوتين بعد نحو أسبوعين من مقتل 144 شخصا على الأقل بالقرب من موسكو في إطلاق نار أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.
وذكر بوتين، في تصريحات بثها التلفزيون "لدينا كل الأسباب التي تدفعنا للاعتقاد بأن الهدف الرئيسي لأولئك الذين أمروا بهذا العمل الإرهابي الدموي المروع في موسكو هو الإضرار بوحدتنا".
وأضاف بوتين "لا توجد أهداف أخرى جلية، لا توجد، لأن روسيا لا يمكن أن تكون هدفا للهجمات الإرهابية من أصوليين متشددين. نحن بلد يضرب مثالا متفردا على الوئام بين الأديان والوحدة، الوحدة بين الأديان وبين الأعراق".
وتنفي أوكرانيا التورط في الهجوم. وكانت الولايات المتحدة قد حذرت روسيا قبل الحادث من هجوم وشيك لمسلحين متطرفين. 

أخبار ذات صلة
روسيا تعتقل أشخاصا آخرين على خلفية هجوم موسكو
احتجاز مشتبه به آخر في هجوم موسكو
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
هجوم موسكو
آخر الأخبار
الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بريسايت
اقتصاد
دور تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في تعزيز السلامة العامة
3 ابريل 2024
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
علوم الدار
«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي
اليوم 13:01
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"
اليوم 12:54
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
الرياضة
تعثر استضافة السعودية مباراتي الأهلي والزمالك
اليوم 12:48
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
الرياضة
أبوظبي تستضيف بطولتي جولة التحدي العالمية للجولف
اليوم 12:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©