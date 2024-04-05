روسيا تسيطر على مدينة في أوكرانيا وتتقدم نحو أخرى

أعلنت روسيا السيطرة على مدينة في شرق أوكرانيا والتقدم نحو أخرى، اليوم الجمعة في إنجاز جديد على ساحات القتال.

وقالت موسكو إن قواتها سيطرت على بلدة "فوديانيه" غرب مدينة أفدييفكا التي كان الجيش الروسي قد أحكم قبضته عليها في فبراير الماضي.

وأكدت روسيا أنها تتقدّم في وجه جيش أوكراني ينقصه العتاد والعديد.

من جهة ثانية، كثّفت القوّات الروسية عملياتها، اليوم الجمعة، باتجاه مدينة "تشاسيف يار" المحورية للتقدّم في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وأعلنت السلطات المحلية أن الجيش الروسي يتقدّم شيئا فشيئا نحو "تشاسيف يار" الواقعة في غرب باخموت التي تقع تحت سيطرة الروس.

ومنذ أسبوع، "يحتدم الوضع"، على ما قال سيرغي تشاووس رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية في المنطقة، مؤكّدا أن المدينة تتعرّض "لقصف متواصل" من الجيش الروسي.

وصرّح أن "المدينة أصبحت أكثر خطورة. وإذا كانت هناك فترات هدوء في السابق، فلم يعد الأمر كذلك".

وكشفت قناة "ديبستايت"، على تطبيق "تلغرام"، المقرّبة من الجيش الأوكراني، والتي يتابعها نحو 690 ألف شخص، أن الروس "اقتحموا منازل" في الضاحية الشرقية لهذه المدينة.

ونشرت مقاطع مصوّرة غير مؤرّخة على حسابات على "تلغرام" تظهر ضربات على مبان في شرق "تشاسيف يار".

وتقع "تشاسيف يار" على هضبة على مسافة لا تتخطّى 30 كيلومترا جنوب شرق كراماتورسك، كبرى مدن المنطقة التي تشكّل محورا لوجستيا أساسيا للجيش الأوكراني.