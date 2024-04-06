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مدفيديف يوجه اتهامات بـ "التواطؤ" في هجوم موسكو

دمتري مدفيديف
6 ابريل 2024 22:14

وجه نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف، اليوم السبت، اتهامات بـ"التواطؤ" في الهجوم على قاعة "كروكوس" للحفلات في العاصمة موسكو.
ووصف مدفيديف "مسؤولين في أوكرانيا" بالمنظمين الحقيقيين للهجوم الذيى أسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة 551.
واتهم المسؤول الكبير قادة غربيين بـ "التواطؤ في هذه الجريمة".
وكتب مدفيديف، في منشور عبر تطبيق "تلغرام" اليوم السبت، أن "الأمر واضح تماما فيما يتعلق بمنفذي هذا العمل الإجرامي الفظيع"، فقد "تم القبض على هؤلاء الأوغاد المتخلفين، ويجري التحقيق معهم"، وفقا لقناة "آر تي" التلفزيونية الروسية.
وأشار مدفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق، إلى أنه "رغم الإشارات المتعددة إلى انتمائهم إلى تنظيم داعش، فإن هؤلاء الحثالة ليسوا بأي حال من الأحوال متعصبين دينيين مستعدين للموت من أجل عقيدتهم.. إنهم قتلة بدائيون، يتم استئجارهم مقابل القليل من المال نسبيا وتدريبهم على إطلاق النار.. مجرد حيوانات، قاذورات بشرية".
وتابع: "أما المنظمون، فأمرهم أكثر تعقيدا إلى حد ما، وهذا هو سبب تلفيق مسؤولية داعش التي أكدها المتطرفون بسرور.. لكنهم يفعلون هكذا دائما، بهدف زيادة رأس مالهم (الدعائي)، كما أنهم لا يتجاهلون المال أيضا وربما حصلوا على حصتهم. لكن المنظمين الحقيقيين ما زالوا مختبئين في ظل تنظيم داعش، وفقا للمخطط".
وأوضح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي أن "المعلومات الأولى، التي تضمنتها هواتف المنفذين وتم نشرها، وأشياء كثيرة أخرى منها المكشوفة وتلك التي لا تزال مستورة، تشير بشكل لا لبس فيه إلى جنسية المنظمين. عقلهم المشوه هو الذي أنتج فكرة التعويض عن الإخفاقات في الجبهة بالهجمات الإرهابية، وهو أمر لا يثير أي دهشة". وقال مدفيديف: "سيخضعون للمساءلة إما قانونيا أو بطريقة أخرى. بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، دون مدة التقادم".
وفيما يتعلق بما وصفهم بـ"المتواطئين"، قال مدفيديف إن عددهم كبير ويضم من "زودهم بالممتلكات والمال ونظم تنقلاتهم ودربهم على الرماية وما إلى ذلك"، لكن "هناك أمرا أكثر إثارة إنهم متواطئون من نوع آخر، أي رعاة دوليون للإرهابيين".

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المصدر: وكالات
دميتري ميدفيديف
هجوم موسكو
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