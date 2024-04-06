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تونس.. قيس سعيد يعلن نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية

الرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية)
7 ابريل 2024 02:28

تونس (وكالات)

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أنه سيترشح لفترة رئاسية ثانية، وسيقدم ترشحه في الفترة القانونية لذلك. وانتقد سعيد، في خطاب له بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الحبيب بورقيبة، بعض الأطراف التي قاطعت الانتخابات التشريعية «لكنها تتهافت على الانتخابات الرئاسية الآن»، بحسب قوله.
واتهم أطرافاً لم يسمها بـ«الارتماء في أحضان الخارج»، منوهاً بأن «هذه الأطراف لا يمكن لها أن تترشح للانتخابات الرئاسية في تونس».
وأضاف: «ليعرف الكثيرون أن السلطة ليست طموحاً وكرسياً وأريكة كما يتوهمون ويحلمون بل هي مسؤولية»، مؤكداً أنه «ثابت على العهد من أجل تطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فساداً في كل مكان ولن يتم التراجع إلى الوراء». وتابع أنه لا يمكن الترشح من قلب مجموعات ترتمي في أحضان الخارج، مشدداً على أن «المترشح يجب أن يكون مزكى من التونسيين منتخباً من قبل التونسيين وحدهم وليس من قبل أي جهة أخرى».

قيس سعيد
تونس
الحبيب بورقيبة
الانتخابات التشريعية
الانتخابات الرئاسية
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