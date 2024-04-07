اليونان تعلن حالة تأهب مع اندلاع حرائق غابات

ذكرت إدارة الإطفاء في اليونان اليوم الأحد أنه تمت السيطرة على حرائق مشتعلة، في وسط اليونان وجزيرة "كريت"، فيما تكافح البلاد تداعيات الحرائق على مدى أكثر من شهر، من دون هطول الأمطار.

وبعد خمسة أسابيع من الجفاف، شهدت اليونان عددا لا يحصى من حرائق الغابات في عطلة نهاية الأسبوع.

وأمس السبت وحده، تم تسجيل 72 حريقا، على الأراضي الزراعية، من قبل إدارة الإطفاء ، معظمها في جزيرة "كريت" بالإضافة إلى البر الرئيسي الأوسط.

وأصدرت وكالة الدفاع المدني ثاني أعلى مستوى للتأهب، حيث أن العواصف، التي من المتوقع أن تضرب منطقة بحر إيجه، من مساء اليوم الأحد، حتى بعد غد الثلاثاء، يمكن ان تؤجج النيران.

وتعد حرائق الغابات شائعة، في اليونان المطلة على البحر المتوسط، خلال أشهر الصيف، لكن الحكومة قالت إن الظروف شديدة الجفاف والرياح والحرارة، التي يربطها العلماء بتغير المناخ، جعلتها أسوأ في السنوات الأخيرة.

وفي العام الماضي، دمر حريق غابات في شمال شرق اليونان خلال 11 يوما منطقة شاسعة من مدينة "نيويورك" وأودى بحياة 20 شخصا.