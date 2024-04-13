مقتل 11 مدنيا بهجمات في باكستان

أقدم ستة رجال مسلحين، مساء أمس الجمعة، على قتل 11 شخصا بينهم تسعة عمال في ولاية بلوشيستان في جنوب غرب باكستان، على ما أعلنت السلطات المحلية.

وأوقف ستة رجال مسلحين حافلة قرب مدينة "نوشكي" ودققوا في هويات الركاب ومن ثم اقتادوا تسعة عمال.

وعثر على جثث هؤلاء، في وقت لاحق، على بعد كيلومترين من الطريق السريع. وأوضح مسؤول في الشرطة المحلية "أطلقوا النار عليهم من مسافة قصيرة".

وأطلق المسلحون بعد ذلك النار على سيارة عائدة لنائب في المنطقة لم يكن فيها.

وقتل شخصان كانا فيها بعدما سقطت السيارة التي فقد سائقها السيطرة عليها في حفرة.

وأوضح حبيب الله موساخيل المسؤول المحلي رفيع المستوى "مشطت الشرطة المنطقة بغية توقيف المهاجمين لكنهم كانوا قد لاذوا بالفرار".

ولم يعلن أي طرف، حتى صباح السبت، مسؤوليته عن الهجوم.

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف هجوم مساء الجمعة، في بيان، بأنه "عمل إرهابي" مؤكدا أن "من سهل له سيعاقب".