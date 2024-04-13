ألمانيا تزود أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي

تعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي "إضافية" من طراز "باتريوت"، على ما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اليوم السبت.

وجاء في بيان وزارة الدفاع "قررت الحكومة الألمانية تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني بشكل أكبر" من خلال إرسال "منظومة باتريوت إضافية".

وأشارت إلى أن نقل هذا النظام سيبدأ على الفور.

وأوضحت وزارة الدفاع الألمانية أن تقديم هذه الشحنة تم "بناء على طلب الحكومة الأوكرانية" وبالتنسيق مع حلفائها.

وبعد الإعلان، شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ألمانيا، في منشور على تطبيق "تلغرام" قال فيه "أنا ممتن للمستشار (الألماني أولاف شولتس) لقراره تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوية إضافية من طراز باتريوت وصواريخ" للأنظمة الحالية.

وأضاف أن ذلك يمثل "تعبيراً حقيقياً عن دعم أوكرانيا في لحظة حرجة"، داعياً حلفاءه إلى "أن يحذوا حذوها".

وهذه ثالث منظومة "باتريوت" تتسلمها أوكرانيا من ألمانيا.

وفي وقت لاحق، أكد المستشار الألماني، خلال اتصال هاتفي مع زيلينسكي "تضامنه الراسخ مع أوكرانيا"، بحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه الجيش الأوكراني صعوبات ميدانية بسبب نقص المساعدات العسكرية الأجنبية والقوات والذخيرة.

ألمانيا مساهم رئيسي أيضا في المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية لأوكرانيا منذ بدء الأزمة الحالية في 24 فبراير 2022.