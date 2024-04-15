الإمارات: ملتزمون ببناء جسور التعاون في المجال الدبلوماسي

نيويورك (الاتحاد)

أكد السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمس، التزام الدولة ببناء جسور التعاون في المجال الدبلوماسي للبحث عن حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً، مشيراً خلال تقديمه أوراق اعتماده للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، إلى تطلع الإمارات إلى العمل مع الأمم المتحدة، من أجل تعزيز التسامح، وتمكين النساء والفتيات، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والتقدم في العمل المناخي.

وقالت بعثة الإمارات، أمس، لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»: «قدّم السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمس أوراق اعتماده للسيد أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة». وأضافت: «ستظل دولة الإمارات ملتزمة ببناء جسور التعاون في المجال الدبلوماسي، كما سنعمل مع الدول الأعضاء الأخرى، وعبر منظومة الأمم المتحدة، للبحث عن حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً». وتابعت: «تتطلع دولة الإمارات إلى العمل مع الأمم المتحدة، من أجل تعزيز التسامح، وتمكين النساء والفتيات، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والتقدم في العمل المناخي».

وكان للسفير محمد أبوشهاب دور هام في اعتماد العديد من قرارات مجلس الأمن التي شاركت دولة الإمارات في صياغتها خلال فترة عضويتها في المجلس، وكان له نشاط بارز خلال عضوية الدولة في مجلس الأمن الدولي، كما شارك في العديد من الاجتماعات بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وشغل السفير محمد أبوشهاب منصب المندوب الدائم للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ أبريل 2024.

وقبل ذلك، تولى منصب نائب المندوب الدائم لدولة الإمارات خلال الفترة من أغسطس 2021 إلى أبريل 2024، بما شمل فترة عضوية الدولة في مجلس الأمن.

وكان السفير محمد أبوشهاب قبل تعيينه في نيويورك، قد شغل منصب سفير الدولة لدى كل من مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ، والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من يناير 2017 حتى يوليو 2021.

كما شغل منصب مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية خلال الفترة من 2013 وحتى 2017، حيث تضمنت مسؤولياته تقديم التحليلات الاستراتيجية بشأن القضايا المختلفة. وقام بدورٍ فاعلٍ في تنفيذ بعض المشاريع الرئيسية، ومن أبرزها إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وإطلاق مركز «صواب» لمكافحة التطرف على شبكة الإنترنت، وهو مبادرة إماراتية - أميركية مشتركة.

كما تولى عدة مراكز مهمة أخرى في وزارة الخارجية، حيث تقلد خلال الفترة من 2012 إلى 2013، منصب مدير إدارة الشؤون الأميركية والمحيط الهادئ في الوزارة. كما تولى رئاسة قسم تغير المناخ التابع لإدارة الطاقة والتغير المناخي في الفترة من 2010 إلى 2012، حيث قاد عدداً من وفود الدولة التي شاركت في مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأدار مشاركة الدولة في الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تمثيل الدولة في الفريق العامل المعني بالطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة لمجموعة العشرين.

وأمضى السفير محمد أبو شهاب في بداية مسيرته الدبلوماسية، خمس سنوات في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك (2005 – 2010)، حيث كان ممثلاً للدولة في أعمال اللجنتين الأولى والثانية.