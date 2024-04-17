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تصادم قطارين في ألمانيا يسفر عن مصابين

عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية)
17 ابريل 2024 08:01

احتاج أربعة أشخاص إلى مساعدة طبية بعد اصطدام قطار إقليمي بجانب قطار فائق السرعة "إنتر سيتي إكسبريس" في محطة فورمز الرئيسية ، جنوب فرانكفورت ، حسبما ذكرت الشرطة الألمانية.

 

وخرجت إحدى عربات القطار فائق السرعة الذي كان في طريقه من ميونخ إلى هامبورج عن مسارها بسبب الاصطدام. ولم يصب أحد بجروح خطيرة. كان القطار فائق السرعة يقل 520 شخصا.

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وفتح محققون في حوادث السكك الحديدية من الشرطة الاتحادية الألمانية والهيئة الاتحادية للسكك الحديدية تحقيقا في الأمر. وأبلغ مركز السيطرة على الطوارئ في دويتشه بان الشرطة الاتحادية بالحادث في الساعة 0905 صباحا بالتوقيت المحلي (0705 بتوقيت جرينتش).

المصدر: وكالات
تصادم قطارين
ألمانيا
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