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جرحى في زلزال ضرب اليابان

جرحى في زلزال ضرب اليابان
18 ابريل 2024 07:22

أصيب ثمانية أشخاص بجروح طفيفة من جراء زلزال بقوة 6.3 درجات ضرب ليل الأربعاء جنوب غرب اليابان من دون أن يتسبب بصدور تحذير من خطر حدوث تسونامي، بحسب ما أفادت السلطات الخميس.

وقالت السلطات في حصيلة أولية إنّ جميع المصابين جروحهم طفيفهم نجمت معظمها عن سقوط أغراض، مشيرة أيضاً إلى أنّ الأضرار المادية التي تسبّبت بها الهزة الأرضية ضئيلة للغاية.

ويقع مركز الزلزال في قناة تفصل بين جزيرتَي كيوشو وشيكوكو على بُعد نحو 18 كيلومتراً غرب أواجيما وعلى عمق 25 كيلومتراً تقريباً، بحسب مركز المسح الجيولوجي الأميركي.

من جهتها، قالت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية، إنّ قوة الزلزال بلغت 6.4 درجات ومركزه يقع على عمق 50 كلم.

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المصدر: وكالات
زلزال
اليابان
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