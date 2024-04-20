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روسيا تعلّق على إقرار مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ "غراد"
20 ابريل 2024 23:42

علّقت روسيا على حزمة المساعدات العسكرية الضخمة التي صادق عليها مجلس النواب الأميركي لأوكرانيا في وقت سابق اليوم السبت.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن إقرار هذه الحزمة من المساعدات "سيزيد من الدمار" في أوكرانيا وسيؤدي إلى سقوط المزيد من القتلى في الأزمة الحالية.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية لوكالة "تاس" للأنباء أن بندا في التشريع يسمح للإدارة الأميركية بمصادرة أصول روسية محتجزة بالفعل ونقلها إلى أوكرانيا لإعادة الإعمار، من شأنه أن يشوه صورة الولايات المتحدة.
وأضاف بيسكوف أن روسيا سترد بإجراءات تصب في مصلحتها.
في وقت سابق اليوم السبت، صوتت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الأميركي لصالح مشروع قانون يخصص مساعدات عسكرية لأوكرانيا وذلك في إطار حزمة مشاريع قوانين تبلغ قيمتها الإجمالية 95 مليار دولار  أميركي.
تبلغ حزمة المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا 61 مليار دولار، أغلبها عسكرية، لدعم كييف في أزمتها الحالية.

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