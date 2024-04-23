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الجيش الإسرائيلي يأمر بعمليات إخلاء جديدة في شمال غزة

دمار واسع في غزة (رويترز)
24 ابريل 2024 01:48

غزة (وكالات)

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أكد سكان، أمس، أن إسرائيل كثفت ضرباتها في أنحاء قطاع غزة، في واحدة من أعنف عمليات القصف منذ أسابيع، بينما أمر الجيش بعمليات إخلاء جديدة في شمال القطاع، وحذر المدنيين من أنهم يوجدون في «منطقة قتال خطيرة».
ووردت أيضاً أنباء عن ضربات جوية وقصف دبابات في المناطق الوسطى والجنوبية، فيما قال سكان إنه قصف شبه مستمر.
وحث المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان أربع مناطق في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة على الانتقال إلى منطقتين محددتين للاحتماء، قائلاً: «توجدون في منطقة قتال خطيرة».
ويأتي تجدد القصف الجوي والمدفعي لشمال غزة بعد نحو أربعة أشهر من إعلان الجيش الإسرائيلي خفض عدد قواته هناك.
وسحبت إسرائيل هذا الشهر معظم قواتها في جنوب غزة. ولكن الجهود الرامية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار باءت بالفشل، كما أن القصف الإسرائيلي والغارات الجوية على الأراضي التي انسحبت منها قواتها يجعل من الصعب على النازحين في غزة العودة إلى ديارهم المهجورة.
وقال سكان إن دبابات الجيش توغلت مجدداً شرقي بيت حانون على الطرف الشمالي لقطاع غزة أمس الأول، لكنها لم تتوغل كثيراً في المدينة. ووصل إطلاق النار إلى بعض المدارس التي يحتمي بها نازحون هناك.
وجاء القصف، أمس، بعد أن دوت صفارات الإنذار محذرة من سقوط صواريخ في بلدتين بجنوب إسرائيل، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وشوهد دخان أسود كثيف يتصاعد في شمال غزة عبر الحدود الجنوبية الإسرائيلية. 
وكان القصف مكثفاً شرقي بيت حانون وجباليا واستمر صباح، أمس، في أحياء مثل الزيتون، أحد أقدم ضواحي مدينة غزة، حيث أفاد السكان بوقوع 10 غارات على الأقل في غضون ثوانٍ على طول الطريق الرئيسي.
وقال مسعفون، إن غارة جوية استهدفت مسجداً غربي بيت حانون في بيت لاهيا، وهو ما أسفر عن مقتل صبي وإصابة عدد آخر، بينما قُتل مسعف في قصف قرب استاد المدينة.
وقالت السلطات الصحية الفلسطينية، إن الغارات العسكرية الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة أسفرت عن مقتل 32 فلسطينياً وإصابة 59 آخرين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وتقول إنه تم التأكد من مقتل أكثر من 34 ألف شخص في الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر، ولم يتم بعد انتشال آلاف الجثث.

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