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بوتين يحدد موعدا لزيارة الصين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
25 ابريل 2024 19:57

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، موعدا جديدا لزيارة الصين مؤكدا تقارير صحفية كانت قد أوردتها وسائل إعلام الشهر الماضي.
وقال بوتين إنه يعتزم زيارة الصين في مايو المقبل.
ومن المرجح أن تكون هذه الزيارة الأولى خارجيا لبوتين منذ انتخابه لفترة رئاسية جديدة مدتها ستة أعوام في مارس الماضي. وكانت آخر زيارة أجراها الرئيس الروسي إلى الصين في أكتوبر 2023.
وأبرم بوتين اتفاقية شراكة "بلا حدود" مع نظيره الصيني شي جين بينغ في فبراير 2022 قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء الأزمة الأوكرانية الحالية.
واكتسبت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بكين أهمية أكبر بالنسبة لموسكو منذ أن فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا.

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المصدر: وكالات
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