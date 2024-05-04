العثور على جثث في المكسيك في موقع بعد اختفاء سياح

قال مكتب المدعي العام في ولاية باخا كاليفورنيا بالمكسيك في بيان، إن السلطات عثرت على ثلاث جثث في موقع حيث وردت تقارير عن فقدان سياح منهم أميركي وأستراليان.

كان مكتب المدعي العام قد أعلن في وقت سابق أن الأخوين الأستراليين كالوم وجيك روبنسون (33 و30 عاما) والأميركي كارتر رود (30 عاما) شوهدوا آخر مرة في 27 أبريل.

وأضاف المكتب في البيان في وقت متأخر من أمس الجمعة إن مختبرا حكوميا سيتولى فحوص الطب الشرعي للجثث من أجل التعرف على هوياتها.

وتابع البيان أن المحققين يواصلون تفتيش المنطقة الوعرة التي عثر فيها على الجثث بحثا عن أدلة إضافية.

كان الرجال الثلاثة في عطلة لممارسة رياضة ركوب الأمواج بالقرب من مدينة إنسينادا السياحية الشهيرة التي تبعد نحو 90 دقيقة إلى الجنوب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية ردا على سؤال حول العثور على الجثث "علمنا بتلك التقارير ونراقب الوضع عن كثب".

كما صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية بأن سفارة بلاده في المكسيك تعمل بشكل وثيق مع السلطات المكسيكية والشرطة الاتحادية الأسترالية.



