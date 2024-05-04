العراق بصدد نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق

أكد وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، عزم بلاده نصب كاميرات ذكية في جميع المناطق، مشيراً إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتطوير الأنظمة المرورية في العراق.

وأشاد الوزير الشمري، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) بـ«الجهود المبذولة من قبل عناصر شرطة المرور الذين يعملون على مدار الساعة، وفي مختلف الأوقات والظروف المناخية الصعبة».

وطالب بـ «تكثيف الجهد الميداني، وإظهار الاحترام الكامل للمواطنين في الشوارع، وبناء ثقافة مرورية وتطبيق القانون»، مشدداً على ضرورة المحاسبة الشديدة لأي ضابط أو منتسب تثبت عليه أي حالة ابتزاز.