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روسيا: حلف الناتو يستعد لصراع محتمل معنا

الناتو يجري مناورة عسكرية كبيرة في بولندا (أرشيفية)
4 مايو 2024 17:02

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن التدريبات العسكرية التي يجريها حلف شمال الأطلسي (الناتو) على مدى أربعة أشهر قرب حدود روسيا دليل على أن الحلف يستعد لصراع محتمل معها.
وأضافت زاخاروفا، في بيان، أن حلف الأطلسي هو الذي يشن حربا بأساليب مختلفة على روسيا من خلال دعم أوكرانيا بالسلاح والمعلومات المخابراتية والتمويل.
وقالت "تجري، في الوقت الحالي، أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة بالقرب من حدود روسيا. ووفقا للسيناريو الخاص بهم، يتم التدريب على إجراءات التحالف ضد روسيا باستخدام جميع الأدوات، ومنها الأسلحة الهجينة والتقليدية".
وأضافت "علينا الإقرار بأن حلف شمال الأطلسي يستعد جديا لصراع محتمل معنا".
ولدى إعلانه بدء المناورات في يناير الماضي، قال الحلف إن 90 ألف جندي سيشاركون فيها للتدريب على كيفية دعم القوات الأميركية للحلفاء الأوروبيين في الدول المتاخمة لروسيا وعلى الجانب الشرقي للحلف إذا اندلع صراع.
وقالت روسيا، في ذلك الحين، إن التدريبات تمثل "عودة لا رجعة فيها" للحلف إلى مخططات الحرب الباردة.
ومن المقرر أن تختتم التدريبات، وهي أكبر مناورة لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة، خلال شهر مايو الجاري.

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المصدر: وكالات
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حلف الناتو
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