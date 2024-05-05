الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
5 مايو 2024 09:55

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ريو غراندي دو سول بجنوب البرازيل إلى 58 قتيلاً و67 مفقوداً، في حين تشهد عاصمة الولاية بورتو أليغري كارثة "غير مسبوقة".
وكانت حصيلة سابقة للدفاع المدني قد أفادت عن مقتل 56 شخصاً.

أخبار ذات صلة
ارتفاع كبير لحصيلة الفيضانات في البرازيل
وفاة 39 شخصاً في فيضانات بجنوب البرازيل

وأشار حاكم الولاية إلى أن ريو غراندي دو سول تشهد "أسوأ كارثة مناخية في تاريخها" مع إصابة نحو 300 بلدة بأضرار.
وبلدات عدة باتت معزولة، إذ قطعت مياه الفيضانات أو الانهيارات الأرضية الطرق، وتعطلت الاتصالات في الولاية، حيث من المتوقع أن تستمر الأمطار حتى يوم الأحد على الأقل.
وأعطت السلطات توجيهات بإخلاء بعد نواحي مدينة بورتو أليغري، عاصمة الولاية البالغ عدد سكانها نحو 1,4 مليون نسمة والتي تتلاقى فيها مجار مائية عدة.

المصدر: وكالات
الفيضانات
البرازيل
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بمنح هلال سعيد المري لقب «معالي» وتعيينه عضواً في مجلس دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بمنح هلال سعيد المري لقب «معالي» وتعيينه عضواً في مجلس دبي
اليوم 11:41
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل "مجلس دبي"
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل "مجلس دبي"
اليوم 12:16
مودريتش وناتشو.. «القياسية 25»
الرياضة
مودريتش وناتشو.. «القياسية 25»
اليوم 12:00
رئيس أركان القوات المسلحة: قواتنا المسلحة نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم
علوم الدار
رئيس أركان القوات المسلحة: قواتنا المسلحة نموذج يحتذى به في المنطقة والعالم
اليوم 11:56
سلطان بن حمدان: العين قادر على تحقيق «الطموحات الإماراتية» في «الآسيوية»
الرياضة
سلطان بن حمدان: العين قادر على تحقيق «الطموحات الإماراتية» في «الآسيوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©