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شولتس يحث الألمان على التصويت في الانتخابات الأوروبية المقبلة

شولتس يحث الألمان على التصويت في الانتخابات الأوروبية المقبلة
9 مايو 2024 12:22

حث المستشار الألماني أولاف شولتس الألمان في رسالة مصورة نشرت اليوم الخميس، على التصويت في الانتخابات الأوروبية المقبلة في ضوء الهجمات الأخيرة التي تستهدف السياسيين. 
ووصف شولتس موجة الهجمات على السياسيين والعاملين في الحملات السياسية في الأيام القليلة الماضية بغير المقبولة. وأضاف: «الهجمات على ديمقراطيتنا تهمنا جميعاً... إجابة واحدة بسيطة للغاية يمكن أن يقدمها كل واحد منا... اذهب وصوت!». وتعرض مرشح محلي لحزب الخضر في مدينة دريسدن شرقي البلاد لاعتداء أمس الأول الثلاثاء أثناء حملته الانتخابية. وجاء هذا الهجوم بعد الضرب الوحشي يوم الجمعة لعضو في البرلمان الأوروبي بينما كان يعلق ملصقات الحملة الانتخابية في دريسدن. وبدأ التصويت البريدي لانتخابات البرلمان الأوروبي في 9 يونيو بالفعل في ألمانيا. 
ولأول مرة، يمكن لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاماً التصويت.
 وقال شولتس: «طلبي لكم هو الانضمام». وفي رسالته المصورة، سلط شولتس الضوء على الصعود المقلق للشعبويين الذين يدعون إلى خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي.
 قال المستشار الألماني إنه في ظل وجود وظيفة واحدة من كل أربع وظائف في ألمانيا تعتمد على الصادرات، فإن الأشخاص سيحصلون على أموال أقل بدون الاتحاد الأوروبي. 

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المصدر: د ب أ
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