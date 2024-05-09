بكين تخطط لإنشاء شبكة ممرات خضراء بطول 5,000 كيلومتر

أعلنت السلطات البلدية في العاصمة الصينية بكين عن خطة لبناء نظام ممرات خضراء حضرية تمتد على مسافة 5,000 كيلومتر، وذلك في إطار سعيها لتعزيز البنية التحتية الصديقة للبيئة في المدينة.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الخطة، التي تمت صياغتها بالتعاون بين لجنة بلدية بكين للتخطيط والموارد الطبيعية ومكتب بلدية بكين للغابات والحدائق، تهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من الممرات الخضراء التي تربط وسط المدينة بالأراضي المسطحة والمناطق الجبلية المحيطة بها.

وسيتم تشييد الممرات الخضراء الجديدة أو إعادة تأهيل البنية التحتية غير المستغلة بالشكل الأمثل لتحقيق هذا الهدف. كما أكدت الخطة على أهمية التنسيق بين مختلف الإدارات والأقاليم لضمان التقدم السلس في تطوير نظام الممرات الخضراء.