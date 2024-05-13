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أوروبا تشدد قواعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الجو
13 مايو 2024 18:43

أوروبا تشدد قواعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

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وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على قانون جديد يشدد القيود على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات. وسيوسع القانون الجديد القواعد التي تحكم حاليا انبعاثات شاحنات نقل البضائع الثقيلة لتشمل حافلات المدن والمقطورات.
وينص القانون الجديد على خفض متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات الكبيرة بنسبة 45% بحلول عام 2030، وبنسبة 65% بحلول عام 2035، وبنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2019.
يتعين على حافلات المدن ألا تصدر أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون على الإطلاق بحلول عام 2040، وأن تحقق هدف التخفيض بنسبة 90% بحلول عام 2030.
يعد القرار، الذي توصل إليه اليوم الاثنين الوزراء المعنيون في الدول الأعضاء، هو الخطوة الأخيرة. ومن المتوقع أن تراجع المفوضية الأوروبية تأثير القانون في عام 2027.

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
انبعاثات الكربون
انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون
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