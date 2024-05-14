الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«أوقاف القدس»: 423 مستوطناً اقتحموا «الأقصى»

دائرة الأوقاف التابعة للأردن الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى (أرشيفية)
15 مايو 2024 01:01

القدس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«العدل الدولية» تعتزم عقد جلسات على صلة بهجوم رفح
«قمة البحرين».. وقف الحرب وتوفير المساعدات في غزة أولوية

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 423 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى بمدينة القدس صباح أمس، وبحراسة الشرطة الإسرائيلية.
وأضافت دائرة الأوقاف التابعة للأردن، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، أن 423 مستوطناً اقتحموا الأقصى، فيما رفع بعضهم علم إسرائيل 4 مرات، مؤكدة أن «الشرطة الإسرائيلية تعاملت بلطف تام مع من رفعوا علم الاحتلال».
وأشارت إلى «منع الكثير من المسلمين من جميع الأعمار من الدخول للمسجد الأقصى، وتم إخراج شباب وإناث من ساحات المسجد من قبل أحد الضباط من دون أي سبب».
بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اقتحام متطرفين إسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك، ورفعهم العلم الإسرائيلي داخل ساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أمس، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة قوله، إن «المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين لا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية». 
وأكد المتحدث أن «إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك».

القدس
فلسطين
إسرائيل
المسجد الأقصى
آخر الأخبار
أعضاء محكمة العدل الدولية خلال جلسات استماع سابقة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«العدل الدولية» تعتزم عقد جلسات على صلة بهجوم رفح
15 مايو 2024
القمة تشكل فرصةً لتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات (من المصدر)
الأخبار العالمية
«قمة البحرين».. وقف الحرب وتوفير المساعدات في غزة أولوية
15 مايو 2024
فلسطينيون طاردهم الدمار إلى مدرسة نزحوا إليها بعدما دمرت إسرائيل منازلهم (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 450 ألف شخص نزحوا قسراً من رفح هرباً من القصف
15 مايو 2024
طفل فلسطيني يقف خلف سور مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن لا ترى ما يحدث في غزة «إبادة جماعية»
15 مايو 2024
لاجئون سوريون في عرسال بوادي البقاع يستعدون للعودة إلى سوريا (أ ف ب)شد
الأخبار العالمية
لبنان: استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين
15 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©