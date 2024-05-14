«أوقاف القدس»: 423 مستوطناً اقتحموا «الأقصى»

القدس (الاتحاد)

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 423 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى بمدينة القدس صباح أمس، وبحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت دائرة الأوقاف التابعة للأردن، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، أن 423 مستوطناً اقتحموا الأقصى، فيما رفع بعضهم علم إسرائيل 4 مرات، مؤكدة أن «الشرطة الإسرائيلية تعاملت بلطف تام مع من رفعوا علم الاحتلال».

وأشارت إلى «منع الكثير من المسلمين من جميع الأعمار من الدخول للمسجد الأقصى، وتم إخراج شباب وإناث من ساحات المسجد من قبل أحد الضباط من دون أي سبب».

بدورها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اقتحام متطرفين إسرائيليين، المسجد الأقصى المبارك، ورفعهم العلم الإسرائيلي داخل ساحاته تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أمس، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة قوله، إن «المسجد الأقصى هو مكان عبادة خالص للمسلمين لا سيادة لإسرائيل عليه أو على القدس الشرقية المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية».

وأكد المتحدث أن «إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك».