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واشنطن لا ترى ما يحدث في غزة «إبادة جماعية»

طفل فلسطيني يقف خلف سور مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين (رويترز)
15 مايو 2024 01:02

واشنطن (الاتحاد)

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ذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس، أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تعتبر قتل إسرائيل الفلسطينيين في غزة إبادة جماعية.
وقال سوليفان لصحفيين بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة تريد انتصار إسرائيل، مضيفاً أن الفلسطينيين العالقين وسط الحرب يواجهون الجحيم وأن أي عملية عسكرية كبيرة تنفذها إسرائيل في رفح ستكون خطأ.
وقال سوليفان «لا نعتقد أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية، لقد سجلنا رفضاً قاطعاً لهذا الافتراض».
ويواجه بايدن، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية هذا العام، انتقادات شديدة من أنصاره محلياً بسبب دعمه لإسرائيل. ويتهم بعض هؤلاء المنتقدين إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. 
وقال سوليفان إن بايدن يسعى للتأثير على نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إزاء الحرب، لكنه أكد أن إسرائيل دولة ذات سيادة وتتخذ في النهاية قراراتها بنفسها.
وتابع سوليفان أن الولايات المتحدة تعمل من دون كلل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وذكر أنه لا يستطيع التنبؤ بإبرام مثل هذا الاتفاق أو موعده.

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