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مصر: إسرائيل المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية في غزة

فلسطيني يحمل أمتعته استعداداً للفرار من رفح (أ ف ب)
15 مايو 2024 01:01

حسن الورفلي (القاهرة)

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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشدداً على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً.
جاء ذلك، تعقيباً على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة. 
واعتبر وزير الخارجية المصري في بيان صادر عن الخارجية المصرية، مساء أمس، السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، هي السبب الرئيس في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر.
واستنكر شكري بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي تحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة، والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من 7 أشهر.
وأكد مصدر دبلوماسي مصري لـ«الاتحاد» أن القاهرة ترفض أي محاولات إسرائيلية لفرض واقع سياسي وأمني جديد على طول الشريط الحدودي مع غزة، مشيراً إلى تمسك مصر باتفاقية المعابر الموقعة في عام 2005 والتي تنص على وجود عناصر أمن تابعين للسلطة الفلسطينية على المعبر تحت إشراف الاتحاد الأوروبي.

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