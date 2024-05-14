النرويج تعتزم مضاعفة مساعداتها للفلسطينيين

أوسلو (وكالات)

اقترحت الحكومة النرويجية، أمس، زيادة مساعداتها للفلسطينيين هذا العام بمقدار مليار كرونة أي 86 مليون يورو، وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة في غزة. ويمثل المبلغ الذي جاء في مشروع الميزانية المنقحة، زيادة بنحو 4 أضعاف تقريباً مقارنة بـ 258 مليون كرونة المنصوص عليها في قانون المالية الأولي الذي اعتُمد العام الماضي. وقالت وزيرة التنمية الدولية النرويجية في بيان إن «الحاجة إلى مساعدات عاجلة في غزة هائلة، الوضع الغذائي حرج وهناك مخاطر حصول مجاعة»، منتقدة الأزمة التي سببها الإنسان بالكامل.

ومن جهته، حذر وزير الخارجية النرويجي إسرائيل من شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر، حيث يتجمع مئات الآلاف من الفلسطينيين، مؤكداً أن «الأمر سيكون كارثياً على السكان».