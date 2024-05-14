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المتحدث الإقليمي باسم «اليونيسيف» لـ«الاتحاد»: وقف إطلاق النار الأمل الوحيد لحماية أطفال غزة

أطفال نازحون يلعبون داخل مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
15 مايو 2024 01:01

شعبان بلال (غزة، القاهرة)

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طالب المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، سليم عويس، بضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة لحماية الأطفال الذين يتعرضون للقتل، معتبراً أنه الحل الوحيد لحمايتهم ووقف معاناة سكان غزة.
وقال عويس في تصريحات لـ«الاتحاد»: «إن الإحصائيات تؤكد مقتل أكثر من 13900 طفل وإصابة أكثر من 12 ألفاً آخرين في القطاع، مضيفاً: «هذه الأرقام مخيفة ومرعبة على المستوى الإنساني، بالإضافة إلى أن امتداد تداعيات الحرب إلى الأطفال الذين نجوا من القتل ويعيشون ظروفاً صعبة وتهديدات غير مسبوقة.
وشدد عويس على أن هذه الظروف تجعل وقف إطلاق النار الأمل الوحيد، حتى يكون للأطفال فرصة في الحياة بعد الظروف المأساوية التي يعيشونها، مع ضرورة السماح بتحرك طواقم الإغاثة وتحديد الاحتياجات وإيصال المساعدات دون قيود بشكل سريع وآمن إلى جميع الأطفال والأسر وفتح جميع المعابر، وإدخال ما يكفي من الوقود والمواد اللازمة لتشغيل وإعادة تأهيل البنية التحتية والإمدادات التجارية.
وأكد عويس ضرورة حماية البنية المدنية مثل الملاجئ والمرافق الصحية والتعليمية والكهربائية والمياه والصرف الصحي، وحماية الكوادر الطبية لمنع تفشي الأمراض وتقديم الرعاية للمرضى والجرحى، والسماح للحالات الطبية العاجلة في غزة لتتمكن من الوصول بأمان إلى الخدمات الصحية أو بالمغادرة، وإجلاء الأطفال المصابين والمرضى ليكونوا برفقة أسرهم. ويؤدي تصاعد الأعمال العدائية في قطاع غزة بحسب «اليونيسيف» إلى تأثيرات كارثية، إذ يموت الأطفال بمعدل مقلق، في ظل نزوح 1.7 مليون شخص في قطاع غزة داخلياً، لا سيما أن أكثر من نصفهم أطفال، في ظل عدم حصولهم على ما يكفي من الماء والغذاء والوقود والدواء. 
كما حذر عويس من أن العنف والتصعيد في المنطقة لهما تداعيات خطيرة على الاستقرار، حيث يحتاج الأطفال إلى السلام بعيداً عن أجواء الحرب، لافتاً إلى أنهم في النهاية يدفعون الثمن الأكبر.
وأوضحت «اليونيسيف» أن هناك أكثر من 600 ألف طفل موجودين في مدينة رفح وحدها، وليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه بعد تدمير منازلهم وتشتيت أسرهم.

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