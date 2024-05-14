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الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ«الاتحاد»: القضية الفلسطينية في صدارة جدول أعمال «قمة البحرين»

حسام زكي
15 مايو 2024 01:01

المنامة (الاتحاد)

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أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القضية الفلسطينية تشكل محوراً رئيساً في القمة العربية، التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة، غداً الخميس.  وأوضح زكي، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، على هامش الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، أن جدول أعمال القمة يتناول، إلى جانب الملفات السياسية، مناقشة قضايا اقتصادية ذات أهمية كبيرة، مضيفاً أن «القضية الفلسطينية في صلب اهتمامات القمة». 
وذكر السفير حسام زكي أن القرارات المزمع اتخاذها في القمة، تتعامل مع القضية الفلسطينية بصورة أساسية، إضافة إلى الحرب في السودان والأزمات في اليمن وسوريا وليبيا والأوضاع الإقليمية عموماً. وأكد على أن قرارات القمة تصب جميعها في صالح العمل العربي المشترك. 
ولفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إلى أن جميع المؤشرات إيجابية لنجاح قمة البحرين، مبيناً جاهزية جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين والذي سيتم عرضه على قادة الدول العربية.
وأضاف، في تصريح أمس: «عُقد اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية، وشهد الاجتماع توافقات حول كل الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال، وهناك مجموعة كبيرة من البنود، وبعضها يتسم بطبيعة سياسية خاصة البنود المتعلقة بغزة والعدوان الإسرائيلي وكل بنود العمل المرتبطة بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى مواضيع تخص الأزمات في بعض الدول العربية».
وأوضح أن «مشروع جدول الأعمال جاهز، لطرحه على القادة واعتماده غداً الخميس، كما أن هناك إعلاناً سيصدر عن القمة (إعلان البحرين)، وهو يتناول كل الموضوعات التي ستطرح على القمة ونتطلع لاعتمادها في قمة البحرين وهناك توافق بين الوزراء حول ذلك».

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