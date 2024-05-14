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المرر يترأس وفد الدولة في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية

المرر لدى ترؤسه وفد الدولة في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية بالمنامة (وام)
15 مايو 2024 01:01

المنامة (وام) 

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ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات في الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد غداً الخميس في مملكة البحرين الشقيقة.
وعُقد في العاصمة البحرينية المنامة، أمس، اجتماع وزراء الخارجية التحضيري، حيث تم الاتفاق خلاله على مسودة جدول أعمال القمة، ومشاريع القرارات، ومختلف الوثائق ذات الصلة التي ستعرض على القادة. وعقد وزراء الاقتصاد العرب اجتماعاً تحضيرياً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أمس الأول، ورفعوا مسودات مشاريع القرارات الخاصة بمبادرات التعاون الاقتصادي والاجتماعي والتي سترفع إلى القادة غداً لإقرارها.

خليفة شاهين المرر
الإمارات
القمة العربية
البحرين
جامعة الدول العربية
المنامة
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