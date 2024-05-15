الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا.. ملاحقة مسلحين بعد مقتل حارسين في كمين لتهريب أحد النزلاء

فرنسا.. ملاحقة مسلحين بعد مقتل حارسين في كمين لتهريب أحد النزلاء
15 مايو 2024 17:46

 تجري الآن عملية مطاردة كبرى في فرنسا لمسلحين نصبوا كميناً لحافلة سجن كانت تقل سجينا، أمس الثلاثاء، حيث أردوا بالرصاص اثنين من الحراس في الحافلة، ثم أطلقوا سراح السجين، المعروف باسم «الذبابة». 
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، لقناة «آر تي إل» الفرنسية، إن عملية البحث «غير مسبوقة»، مشيراً إلى أنه تم نشر جميع الموارد للعثور على المهاجمين الذين نفذوا الهجوم الوقح في شمال فرنسا أمس الثلاثاء. 
يشار إلى أن سيارة صدمت حافلة السجن التي كانت تقل السجين، مما أجبرها على التوقف قرب معبر تحصيل رسوم الطريق السريع بالقرب من إنكارفيل. ثم جاءت سيارة أخرى بداخلها مسلحون من الخلف.
 وخرج الجناة من سياراتهم وفتحوا النار على الشاحنة باستخدام أسلحة آلية. وقالت السلطات، إن أحد الحارسين اللذين لقيا حتفهما هو أب لطفلين، فيما لدى الحارس الآخر زوجة حامل في شهرها الخامس. 
وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح. وتمكن السجين بعد ذلك من الفرار برفقة أربعة مهاجمين. وكان السجين، البالغ من العمر 30 عاماً، والملقب ب «الذبابة»، قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة السطو والسرقة المشددة، من بين جرائم أخرى. كما أنه متهم بالقتل العمد والحرمان من الحرية في قضايا أخرى.
 وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن السجين كان على اتصال بعصابات الجريمة المنظمة، وأنه حاول، قبل وقت قصير من الهجوم الذي حدث أمس الثلاثاء، قطع القضبان الموجودة في زنزانته لتحرير نفسه.

أخبار ذات صلة
مهرجان منصور بن زايد يشارك في ملتقى فرساي الدولي
فرنسا: عصابة تقتل حارسين لتهرب سجيناً أثناء نقله
المصدر: د ب أ
فرنسا
آخر الأخبار
تحذير من تشافي!!
الرياضة
تحذير من تشافي!!
اليوم 19:48
«فن» تصقل إبداعات الأطفال والناشئة الفنية
التعليم والمعرفة
«فن» تصقل إبداعات الأطفال والناشئة الفنية
اليوم 19:47
بعد تعرضه لإطلاق النار.. تطورات حالة رئيس وزراء سلوفاكيا
الأخبار العالمية
بعد تعرضه لإطلاق النار.. تطورات حالة رئيس وزراء سلوفاكيا
اليوم 19:44
«الانضباط» تعاقب الوصل
الرياضة
«الانضباط» تعاقب الوصل
اليوم 19:36
مصطفى خاطر
الترفيه
مصطفى خاطر.. «كاتب» مُكتئب
اليوم 19:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©