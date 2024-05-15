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الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بمسيرات شعبية بالضفة الغربية

مهرجان في رام الله لإحياء ذكرى النكبة (أ ف ب)
16 مايو 2024 00:53

رام الله (الاتحاد)

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أحيا الفلسطينيون، أمس، الذكرى الـ 76 للنكبة، بمسيرات شعبية واسعة في مختلف المدن الرئيسة في الضفة الغربية، أطلقوا عليها اسم «مسيرات العودة».
وفي مدينة رام الله، انطلقت المسيرة من ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات إلى ميدان المنارة وسط المدينة، بمشاركة آلاف الأشخاص الذين حملوا الأعلام الفلسطينية، وأقيم وسط المدينة مهرجان جماهيري حاشد تحدث فيه عدد من قادة الفصائل الفلسطينية.
وتوقف المشاركون في المهرجان 76 ثانية من الصمت عند انتصاف النهار، تعبيراً عن سنوات النكبة الـ 76.
وجرت مسيرات مماثلة في مختلف مدن الضفة الغربية. وتركزت الشعارات التي رُفعت في المسيرات على مطالبة العالم بالتدخل لوقف الحرب في قطاع غزة والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وفي السياق، قالت الصين، أمس، إنه «رغم مرور 76 عاماً على نكبة الفلسطينيين عام 1948، إلا أن الظلم التاريخي للشعب الفلسطيني لا يزال يتفاقم».
جاء ذلك ضمن تصريحات لمتحدث الخارجية الصينية وانغ وينبين، أثناء مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين.

الضفة الغربية
فلسطين
إسرائيل
ذكرى النكبة
ياسر عرفات
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