الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل 15 ألف طفل بغزة منذ 7 أكتوبر

غزة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أمس، أن أكثر من 15 ألف طفل قتلوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عبر حسابها على منصة «إكس»، أن 15 ألفاً و103 أطفال قتلوا في الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

وأمس الأول، أكدت المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر أن تصعيد الأعمال العدائية في رفح وجميع أنحاء قطاع غزة أدى إلى تعميق معاناة مئات الآلاف من الأطفال.

وأعربت خضر عن القلق الشديد بشأن البنية التحتية للمياه والوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي في جميع أنحاء غزة، مشيرة إلى أن الآبار الحيوية في شمال القطاع تعرضت لأضرار جسيمة، بينما تعطلت ثمانية مرافق على الأقل في رفح، مما أثر على حوالي 300 ألف شخص، كثير منهم من الأطفال الذين من المرجح أن يلجؤون إلى المياه الملوثة ويصابون بأمراض خطيرة.

وأكدت أن العمليات الإنسانية التي أصبحت شريان الحياة الوحيد لجميع السكان في جميع أنحاء القطاع مهددة.