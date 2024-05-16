العراق يستضيف القمة العربية 2025

قال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء العراقي، الخميس، إن العراق سيستضيف القمة التالية لجامعة الدول العربية في بغداد.

وأضاف بيان، صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن " استضافة بغداد لقمة الجامعة العربية 2025 استكمال لنهج بلادنا في التكامل مع المحيط العربي".

ورحب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بقرار الجامعة العربية بعقد القمة العربية المقبلة في العاصمة العراقية.

وقال السوداني، في بيان صحفي "باسم جمهورية العراق، حكومة وشعبا، نعبر عن خالص الترحيب، بقرار الجامعة العربية قبول طلبنا، في القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين، استضافة اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة، بدورتها العادية الرابعة والثلاثين، وبرئاسة العراق، في بغداد خلال عام 2025".

وأضاف "نوجه شكرنا وتقديرنا للإخوة في الجمهورية العربية السورية الذين تنازلوا عن رئاسة الدورة المقبلة لصالح العراق".

وذكر السوداني أن "حلول الأشقاء ملوكا ورؤساء وقادة، ورؤساء الوفود العربية الشقيقة، مرة أخرى، ضيوفا في بغداد التاريخ والحضارة، هو استكمال لنهج بلادنا في التكامل مع المحيط العربي، ومضي في تقديم العراق لدوره التاريخي والمحوري، ركيزة للسلام والأخوة والاستقرار".

وقال رئيس الوزراء العراقي "سيعمل العراق، بما عرف عنه من مواقف مبدئية ونهج عربي إسلامي داعم لقضايا الأمة، على تيسير كل السبل وحشد كل الجهود لإنجاح قمة بغداد 2025، والحرص على أن تشكل اجتماعاتها وقراراتها ومخرجاتها انتقالة إيجابية، وخطوة للأمام في تلبية متطلبات شعوبنا العربية، في مرحلة خطيرة من مسيرتها ووجودها".