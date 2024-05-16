الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

العراق يستضيف القمة العربية 2025

جانب من مدينة بغداد (أرشيفية)
17 مايو 2024 00:40

قال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء العراقي، الخميس، إن العراق سيستضيف القمة التالية لجامعة الدول العربية في بغداد.
وأضاف بيان، صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن " استضافة بغداد لقمة الجامعة العربية 2025 استكمال لنهج بلادنا في التكامل مع المحيط العربي".
ورحب رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بقرار الجامعة العربية بعقد القمة العربية المقبلة في العاصمة العراقية.  
وقال السوداني، في  بيان صحفي "باسم جمهورية العراق، حكومة وشعبا، نعبر عن خالص الترحيب، بقرار الجامعة العربية قبول طلبنا، في القمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين، استضافة اجتماع الجامعة العربية على مستوى القمة، بدورتها العادية الرابعة والثلاثين، وبرئاسة العراق، في بغداد خلال عام 2025".
 وأضاف "نوجه شكرنا وتقديرنا للإخوة في الجمهورية العربية السورية الذين تنازلوا عن رئاسة الدورة المقبلة لصالح العراق".
وذكر السوداني أن "حلول الأشقاء ملوكا ورؤساء وقادة، ورؤساء الوفود العربية الشقيقة، مرة أخرى، ضيوفا في بغداد التاريخ والحضارة، هو استكمال لنهج بلادنا في التكامل مع المحيط العربي، ومضي في تقديم العراق لدوره التاريخي والمحوري، ركيزة للسلام والأخوة والاستقرار".
وقال رئيس الوزراء العراقي "سيعمل العراق، بما عرف عنه من مواقف مبدئية ونهج عربي إسلامي داعم لقضايا الأمة، على تيسير كل السبل وحشد كل الجهود لإنجاح قمة بغداد 2025، والحرص على أن تشكل اجتماعاتها وقراراتها ومخرجاتها انتقالة إيجابية، وخطوة للأمام في تلبية متطلبات شعوبنا العربية، في مرحلة خطيرة من مسيرتها ووجودها".   

أخبار ذات صلة
القادة العرب يدعون إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
خبراء ومحللون سياسيون لـ«الاتحاد»: «قمة البحرين» عكست إرادة عربية مشتركة لحل الأزمات
المصدر: وكالات
القمة العربية
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
العراق
آخر الأخبار
الترجي والأهلي.. قمة عربية بنكهة أفريقية في ذهاب نهائي دوري الأبطال
الرياضة
الترجي والأهلي.. قمة عربية بنكهة أفريقية في ذهاب نهائي دوري الأبطال
اليوم 12:04
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم ميلاده
اليوم 11:49
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك النرويج بذكرى يوم الدستور
اليوم 11:40
منصة «سكينة» توفر خدمات شاملة في مجال الصحة النفسية
علوم الدار
منصة «سكينة» توفر خدمات شاملة في مجال الصحة النفسية
اليوم 11:21
"22 عاماً من العطاء".. "الوطني للتأهيل" يعرف بخدمات وأهداف المركز
علوم الدار
"22 عاماً من العطاء".. "الوطني للتأهيل" يعرف بخدمات وأهداف المركز
اليوم 11:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©