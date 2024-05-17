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عملية جراحية ثانية لرئيس وزراء سلوفاكيا بعد محاولة اغتياله

روبرت كاليناك، وزير الدفاع السلوفاكي
17 مايو 2024 23:37

قال مسؤولون في الحكومة وفي المستشفى الذي يعالج فيه رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو، إن الأطباء أجروا عملية جراحية ثانية له اليوم الجمعة، وذلك بعد يومين من محاولة اغتياله.
ونقلت وكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية عن روبرت كاليناك، وزير الدفاع نائب رئيس الوزراء السلوفاكي، وميريام لابونيكوفا مديرة مستشفى العاصمة الإقليمية "بانسكا بيستريتسا"، قولهما إن الإجراء كان بمثابة "خطوة معيارية"، وذلك دون أن يكشفا عن مزيد من التفاصيل.
ولا يزال فيكو، البالغ من العمر 59 عاما، في العناية المركزة ومن غير الواضح ما إذا كان سيتعافى بشكل كامل.
كان فيكو قد أصيب بأربع طلقات وخضع لعملية جراحية استغرقت خمس ساعات في مستشفى "بانسكا بيستريتسا" أمس الأول الأربعاء، حسب أحدث المعلومات التي أعلنها كاليناك ووزير الداخلية ماتيوش شوتاج إشتوك في وقت سابق.
وقال كاليناك إن خطورة الإصابات قد تجعل التعافي صعبا، وأضاف حتى لو تجاوب فيكو مع العلاج في المستشفى، فلا يوجد حتى الآن يقين نهائي "بأننا تجاوزنا الخطر". وأوضح خبراء في المجال الصحي أن المضاعفات بعد العملية قد تظل مهددة لحياة فيكو. وينوب كاليناك عن فيكو أثناء غيابه.
وأهابت الحكومة بوسائل الإعلام والسياسيين والرأي العام الالتزام بنشر المعلومات المؤكدة رسميا فقط، مضيفة أن معلومات غير صحيحة وتكنهات مضللة قد جرى نشرها أيضا من جانب وسائل الإعلام.

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المصدر: وكالات
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